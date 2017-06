Pédaler, cela peut s'apprendre à tout âge

Dans la vie, il y a des quantités de choses, qu'adultes, nous ne savons pas faire. Certaines, aux yeux de la société et du grand public, peuvent apparaitre comme une tare et peuvent provoquer la moquerie. C'est le cas de ne pas savoir conduire, ne pas savoir nager ou de ne pas savoir faire du vélo.

Or, il n'y a rien qu'adulte nous ne puissions pas apprendre ! Fort de cette conviction, le centre socio-culturel de Beaulieu-Châteauroux propose des sessions d'apprentissages pour celles et ceux qui veulent pouuvoir à leur tour se déplacer et se ballader à bicyclette. Les motivations des participants sont variées. Le Reportage de Bénédicte Buisson RCF en Berry