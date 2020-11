Peggy Fournial : garde-monitrice à Porquerolles

« La nature ne se consomme pas. Elle s’apprécie, elle se vit, elle se sent, elle se respire, elle se touche »

Peggy est arrivée en 2009 avec sa famille à Porquerolles en tant que garde-monitrice. Avec humour, générosité et spontanéité, elle explique au micro d'Ingrid Blanchard son parcours, les missions du Parc national et son activité en tant que garde-monitrice. Métier qu’elle exerce avec passion.

Dans cet épisode on parle hyper fréquentation, enjeux environnementaux et préservation de la biodiversité, en essayant d’entrevoir des solutions.

Au visiteur d’un jour qui souhaite découvrir l’île au-delà des sentiers battus, Peggy suggère des itinéraires. Elle nous partage avec émotion les endroits qui l’émeuvent et la transportent, son rapport privilégié à la nature. Suivi des puffins, préparation des gîtes à chauve-souris, protocole cétacés…rats et sangliers à Porquerolles…écouter Peggy, c’est découvrir toute la biodiversité de l’île et en saisir le caractère unique et fragile.

Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources citées dans l'épisode :

PARC NATIONAL DE PORT CROS

Découvrez ici les superbes vidéos de présentation des protocoles cétacés et des suivi puffins :

http://www.parcsnationaux.fr/fr/actualites/parc-national-de-port-cros-la-decouverte-du-travail-de-suivi-scientifique-des-agents

Pour en savoir plus sur le Parc national de Port Cros et ses missions http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros-et-porquerolles

LIVRE

Les carnets de mouillage corse – Dessins : Sabine Chautard, textes : Peggy Fournial