Pélé de l'Espérance : 19e (et dernière) étape

Votre rendez-vous quotidien : le pélé de l'espérance : un pèlerinage virtuel lancé par le diocèse d'Orléans.



Aujourd'hui, 19e et dernière étape à l'église St-Gervais-St-Protais de Pithiviers-le-Vieil.



Ecoutons la Parole de Dieu avec le Père Philippe Boitier touché et guéri par Dieu et le témoignage de Jean-Philippe à travers ce qu'il appelle la Parole du Sachet de thé.



http://www.orleans.catholique.fr/pele-esperance