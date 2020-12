Pélé de l'Espérance : étape 14

Votre rendez-vous quotidien : le pélé de l'espérance : un pèlerinage virtuel lancé par le diocèse d'Orléans.



Aujourd'hui, 14e étape à l'église Notre-Dame de Rebréchien



Ecoutons la Parole de Dieu avec Luc et Anne de Gien qui montrent la force de l'Espérance et l'Esprit Saint et le témoignage d'André Magnon-Pujo, président de RCF Loiret, sur la grâce de semer sans en connaître les fruits, notamment dans sa mission à la radio.



http://www.orleans.catholique.fr/pele-esperance