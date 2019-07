A l’occasion du pèlerinage des malades Monseigneur Hervé Gosselin reçoit cette semaine Philippe Mesnard et Marie-Madeleine Jonquet président et vice-présidente de l’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes.

Chaque année le « Pèlerinage diocésain de Lourdes avec les malades », est destiné à accompagner personnes malades, handicapées ou âgées afin de passer cinq jours auprès de Marie et de Bernadette. Cette année le pèlerinage a lieu du 09 au 13 Juillet sur le thème: Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ( Luc 6,20)