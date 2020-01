PELERINAGES DIOCESAINS : le programme 2020

Le SDP présente le programme des pèlerinages 2020 en diocèse (Lourdes en avril et en août, Paris en février, Alençon-Lisieux-Pontmain en mai, Fatima en juin, Notre-Dame du Lau et Notre-Dame de la Salette de septembre à octobre), et en province (Rome en mars et Nevers en juin).

Renseignements : Service diocésain des Pèlerinages - Maison du diocèse 21 rue Gustave Mathieu à Nevers - 03/86/71/86/54 - service.pelerinages@nievre.catholique.fr