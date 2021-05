Pèlerinons en Touraine vers les églises de nos villages

C'est une proposition du Service des Pèlerinages du diocèse de Tours adaptée à ce temps particulier touché par la COVID19 et la crise. Depuis le 20 mai, chaque jeudi à 15h, l'équipe du service vous donne rendez-vous à 15h dans une église consacrée au saint patron du diocèse Saint Martin pour une heure de découverte du lieu et un temps de prière à partir de la Parole.



Rendez-vous à 15 h



Villebourg jeudi 20 mai : « le pèlerinage »

Bournan jeudi 27 mai : « le baptême »

Nouans les fontaines jeudi 3 Juin : « Mort et résurrection »

Bossay sur Claise jeudi 10juin : « la guérison »

Continvoir jeudi 17 juin : « la mission »

Céré la Ronde jeudi 24 juin : « gravir la montagne »



pelerinages-catholique-37.com