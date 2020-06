Pendant le confinement, l'atelier Vié a changé de production

Guillaume de Gourmont est le dirigeant de l'entreprise Atelier Vié, à Saint-Barthélemy d'Anjou, qu'il a reprise l'an passé. Dès le début de la crise sanitaire, la société angevine, spécialisée dans la transformation de matière plastique et la fabrication de signalétique et d'équipement pour l'usinage et le mobilier, a lancé la production de vitres de protection pour les lieux accueillant du public.