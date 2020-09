Pendant leurs vacances, les Français ont redécouvert la France

Le coronavirus a bouleversé nos vacances cet été. Des séjours plus courts et moins loins, que les Français ont majoritairement passés dans l'Hexagone. Melchior Gormand et Étienne Pépin vous écoutent raconter vos vacances : en avez-vous profité pour découvrir la France autrement ? Êtes-vous quand même partis à l'étranger ? Cette période de grands bouleversement en a peut-être encouragé plus d'un à opter pour ces retraites spirituelles.

Visiter la France, pour soutenir le tourisme

Cet été, visiter la France c'était la consigne pour soutenir le secteur du tourisme en difficulté. Côte d'Opale, Jura, Berry ou Dordogne... Certains endroits ont connu un succès inespéré et une augmentation de fréquentation par rapport aux mois de juillet et août 2019.

"On a à côté de chez nous des petites pépites, des petits joyaux du patrimoine, qu'ils soient cultuel, culturel, architectural, historique, préhistorique, viticole... et malgré tout on ne les connaît pas !" Comme les neuf millions de Français qui habituellement partent à l'étranger, Stéphane Villain est resté cette année dans l'Hexagone. Le vice-président d'ADN Tourisme espère que ces vacances-ci auront donné l'envie aux Français de continuer à découvrir leur territoire lors de leurs prochaines vacances.

La région parisienne désertée par les touristes

Une région a particulièrement souffert cet été, la région parisienne, désertée par les touristes étrangers. Des lieux emblématiques de notre pays, comme le château de Versailles ou le musée du Louvre, ont connu une chute historique de leur taux de fréquentation.

une Saison difficile pour les pèlerinages

Du côté des organismes spécialisés dans l'organisation des pèlerinages, la crise sanitaire a des effets "catastrophiques", déplore Didier Jeffredo, directeur de Bipel. "Ce confinement est pour nous une catastrophe, un tsunami, puisque l'ensemble de nos pèlerinages depuis le mois de mars ont purement et simplement cessé." Ils devraient reprendre à partir d'octobre.