Penser la montagne autrement

Entre crise écologique et fermeture des stations de skis, Anne Kerléo et son invité nous proposent de repenser notre rapport à la montagne.

Un thème d'actualité à l'occasion de la journée internationale de la montagne.

Les enjeux autour de la montagne aujourd'hui

Frédi Meignan évoque la situation actuelle qui handicape les professionnels de la montagne notamment en stations de skis.

Pour lui c'est l'occasion de dresser le bilan des enjeux qui nous attendent.

Cette période compliquée "devrait nous aider à consacrer de l'énergie à se demander comment doit vivre, comment pourrait vivre, comment devra vivre la montagne dans les 5, 10 ou 15 ans qui viennent."

Depuis les années 1970, les vacances au sport d'hiver se sont popularisées.

Le tourisme de masse et la course aux chiffres d'affaires ont eu un impact important, et souvent dévastateur, sur nos sommets.

"On a perdu le plan initial de ce que c'était l'immersion dans la montagne" précise le montagnard.

La montagne : plus qu'un refuge, une richesse inestimable

Dans une société à 80 % citadine et urbanisée, la montagne reste un des rares endroits préservés notamment en termes de vie sauvage.

"Les territoires de montagne sont en Europe, l'essentiel des territoires où il y a encore de la vie sauvage et surtout où on peut se sentir faire partie de cette vie terrestre" rappelle Frédi Meignan.

Plus qu'un lieu de ressource, ces territoires sauvages peuvent être, notamment en période de crise, des sources d'inspirations importantes grâce à une "nature qui est encore très belle" mais aussi "des acteurs, des habitants souvent passionnés et motivés qui ont de l'énergie".



Réappendre à vivre avec le vivant

Pour le président de l'association Mountain Wilderness en France, il "faut rendre attractifs les territoires de montagnes pour ce qu'ils sont".

Non pas en aménageant la montagne, mais en revenant à une expérience simple de la nature.

Comme par exemple, la simplicité "d'aller dans une forêt, d'entendre, d'avoir les cinq sens en éveil, d'avoir même un peu peur, de réapprendre à vivre avec le vivant."

Pour revenir à ces plaisirs simples il est crucial, selon Frédi Meignan, de repenser le tourisme et l'impact écologique des activités de montagne.

C'est la mission principale de l'association Mountain Wilderness à travers le monde.