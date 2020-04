Pépinière Duchene 2

Début décembre l'archevêque du Diocèse de Besançon, MGR Jean-Luc Bouilleret était en visite pastorale dans les paroisses du Doyenné des premiers plateaux... et notamment du côté d'Ornans. Jean Baptiste bornier en a profité pour aller à la rencontre des acteurs locaux et plus particulièrement de Vincent Duchène ; co-propriétaire de la pépinière Duchène...



Pour ce deuxième épisode du feuilleton de la semaine il nous présente les différentes offres qu'il propose et notamment les piscines naturelles au micro de Jean-Baptiste Bornier