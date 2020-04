Pépinière Duchene 3

Début décembre l'archevêque du Diocèse de Besançon, MGR Jean-Luc Bouilleret était en visite pastorale dans les paroisses du Doyenné des premiers plateaux... et notamment du côté d'Ornans. Jean Baptiste bornier en a profité pour aller à la rencontre des acteurs locaux et plus particulièrement de Vincent Duchène ; co-propriétaire de la pépinière Duchène...



Pour ce troisième épisode du feuilleton de la semaine il nous présente l'association Est Orticole dont il est le président au micro de Jean-Baptiste Bornier