En raison de l’épidémie de coronavirus, la rédaction française de radio vatican, n’est pas en mesure de vous présenter son journal du soir. Durant cette période de confinement nous vous proposerons donc de réécouter les grands entretiens du magazine de radio vatican...

Pendant l’avant 2019, la rédaction recevait le père Denis Dupont-Fauville prêtre du diocèse de Paris docteur en théologie, professeur au collège des bernardins et qui travaille à la congrégation pour la doctrine de la foi, pour évoquer la lettre apostolique Admirabile Signum sur la signification et la valeur de la crèche. Un signe qui suscite toujours « étonnement et émerveillement » dit le saint père dans cette lettre signé le 1 er décembre dernier lors de sa visite dans la ville italienne de Grecio. Le père Denis Dupont-Fauville est au micro de Manuella Afeejee