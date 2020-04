Nouvel épisode de nos témoignages de Loir-et-Chériens de l'étranger. Aujourd'hui, le Père Gérard Gouineau originaire de Montrichard, qui vit au Japon depuis plus de 40 ans.

Le Père Gérard Gouineau est arrivé en 1977 au Japon. Et depuis, il y est toujours. Actuellement installé sur l'île d'Awaji, au centre du pays, il essaie de garder un lien avec ses fidèles même si les meses ne peuvent plus avoir lieu, Lui a choisi de mettre en ligne sur internet ses homélies.

Au Japon, selon le Père Gouineau, le problème du matériel est aussi d'actualité. D'après lui, masques, gel hydroalcoolique, thermomètre et tests manquent.