Père Hamel: quand l'horreur frappait Saint-Etienne-du-Rouvray

Une messe célébrée 9h mercredi 26 juillet va faire mémoire de l'assassinat du père Jacques Hamel, il y a un an. Une célébration retransmise en direct sur RCF.

Il est 9h43 le 26 juillet 2016 quand l’horreur frappe l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. En pleine célébration de la messe du matin, deux hommes armés de couteaux et d’un dispositif factice d’explosifs rentrent par l’arrière du bâtiment et ferment les portes derrière eux.

"Va t'en Satan"

A l’intérieur, deux fidèles, deux religieuses et le prêtre Jacques Hamel, sont alors pris au piège. Une des sœurs réussit à s’enfuir. Elle donnera l'alerte. Mais il sera trop tard. Pendant la prise d’otage, les jihadistes s’en prennent au père Jacques Hamel… A 85 ans, ils lui ordonnent de se mettre à genoux, avant de l’égorger.

Il recevra 18 coups de couteau au total, au nom de l’islam. "Vous les chrétiens, vous nous supprimez" déclare l’un des deux assaillants, avant d’exécuter le prêtre. "Va t’en Satan" sont alors les derniers mots du père Hamel, qui refusa jusqu'au bout d'abjurer sa foi chrétienne.

Une célébration anniversaire dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray

Quand les djihadistes sortent sur le parvis de l’Eglise, ils sont cernés par les forces de l’ordre. Après des échanges de balles, la BRI de Rouen les abat. L’assassinat du père Jacques Hamel émeut alors la France entière, et notamment l'Eglise, rassemblée en grande partie aux JMJ de Cracovie, en Pologne. Depuis ce jour, le père Jacques Hamel reste comme la première victime de l’organisation Etat Islamique, dans une église européenne.

Le président de la République et le Premier ministre assisteront mercredi 26 juillet à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime à la messe que l’archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, va célébrer à 9h dans l’église même où le prêtre âgé de 85 ans était lâchement et atrocement assassiné par deux jihadistes il y a un an alors qu’il célébrait la messe du jour. Une célébration qui sera retransmise en direct sur RCF, commentée par Philippine de Saint Pierre, de KTO.