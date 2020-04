Père Henri Bazin

En raison de l’épidémie de coronavirus, la rédaction française de radio vatican, n’est pas en mesure de vous présenter son journal du soir. Durant cette période de confinement nous vous proposerons donc de réécouter les grands entretiens du magazine de radio vatican….



Et aujourd’hui une question : comment un simple croyant devient un saint officiel de l’Eglise ? A l’occasion de la fête de la Toussaint Marie Duhamel a interrogé le père Remi Bazin de la communauté Saint Martin. Il sert le saint siège depuis 5 ans en tant qu’official à la congrégation pour la cause des saints et il a travaillé sur 250 causes en béatification ou canonisation.