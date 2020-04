Père Jean-Pierre Millet, curé de Montluçon, atteint par le Covid 19 et guéri

Ancien vicraire général du diocèse de Moulins et actuel curé des paroisses de Montluçon, le père Jean-Pierre Millet a été atteint par le covid 19 et hospitalisé pendant une semaine. Aujourd'hui guéri et de retour dans son presbytère montluçonnais où il se repose, le père Millet attend, comme tout le monde, la fin du confinement pour pouvoir vraiment célébrer la résurrection