Père Mickaël Fontaine: "ces soldats sont des héros"

Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu, le maréchal des logis-chef Alexandre Protin, et le maréchal des logis Antoine Serre font partie des treize soldats morts au Mali cette semaine, dans la collision de deux hélicoptères, au cours d’une opération de combat contre des jihadistes dans le Sud du pays. Ils faisaient également partie des connaissances du père Mickaël Fontaine, vicaire de la paroisse de Gap.

Pour ce dernier, qui n’est actuellement pas sur Gap, la mort de ces soldats, qu’il connaissait bien, représente "un grand moment de solitude. Ce qui m’a touché, c’est de ne pas pouvoir être présent avec les soldats qui sont sur Gap actuellement, pour les accompagner dans cette épreuve difficile, pour les aider".

Le père Mickaël Fontaine fréquentait particulièrement le capitaine Chomel de Jarnieu, et le maréchal des logis-chef Alexandre Protin. "La grande question, souvent, juste avant le départ en OPEX, c’est la question de la mort. Pour eux, qu’est ce que la mort ? Chacun pouvait répondre avec ce qu’il était et ce en quoi il croyait profondément. C’est vraiment quelque chose qui revenait souvent. […] La première chose qu’ils disaient, c’est que c’était leur métier. On est là pour servir. La question de la mort fait partie du job. Même pour un prêtre c’est difficile à entendre" ajoute-t-il. Pour le vicaire de la paroisse de Gap, les soldats morts cette semaine au Mali sont "des héros. Ce sont des héros pour les jeunes d’aujourd’hui".

Malgré la douleur de la mort, celle de la séparation, la foi chrétienne propose une forme d’espérance. "Celle de se revoir un jour et surtout d’atteindre un objectif. Pour Romain et pour Alexandre, leur objectif était de voir Dieu un jour. Ils étaient chercheurs de Dieu. Des chercheurs dans la nuit. Ils ne savaient pas trop commencer avancer, mais ils avançaient vers la lumière" lance encore le père Mickaël Fontaine.



Le père Mickaël Fontaine, vicaire de la paroisse de Gap, au micro d'Etienne Pépin: