Père Olivier Barnay curé du groupement paroissial de Pont de Veyle

Isabelle Berger

Directrice de RCF Pays de l’Ain, Isabelle Berger a vu naitre et grandir la radio. Elle coordonne l’équipe de salariés et de bénévoles. En charge de la programmation des émissions, elle en produit plusieurs : Forum Hebdo, Eglises en marche et les rendez-vous partenaires, notamment.Elle assure aussi quelques animations d’antenne, vous la retrouvez le dimanche dans le programme près de chez vous.