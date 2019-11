Père Thierry Magnin: l’écologie intégrale, "un fil rouge" pour la pastorale

Pendant un jour et demi, les évêques de la CEF, et les laïcs qu’ils ont invités à la session plénière d’automne à Lourdes, vont réfléchir ensemble sur le sujet de la conversion écologique. "Pour la première fois, les évêques étaient minoritaires dans l’hémicycle. C’est pour la bonne cause, afin de vivre de manière synodale cette recherche sur l’écologie. Cela avait vraiment un bon goût d’Église" explique-t-il au micro d’Etienne Pépin.

Pour le secrétaire général de la CEF, l’écologie peut être un véritable lieu de mission, d’évangélisation. "Nous avons une magnifique encyclique du pape François. On a lancé des programmes comme l’Église verte. Mais nous pouvons aller plus loin dans l’écologie intégrale, dans ce lien entre prendre soin de la nature, prendre soin des relations sociales, prendre soin du plus pauvre. Dans la conjonction de ces trois mouvements, je crois que l’Évangile a quelque chose à dire" ajoute-t-il.

"Nous allons faire un bilan de cette semaine. Et si on le désire, nous continuerons durant trois années à travailler au moins pendant un jour et demi de manière synodale avec des laïcs et des personnes impliquées dans les diocèses. Ce que l’on espère, c’est que ce travail sur l’écologie donne déjà une dynamique pour situer d’autres éléments de la pastorale : la diaconie, la pastorale de la santé, la bioéthique. En resituant ça dans la dynamique de l’écologie intégrale, cela peut donner une forme de fil rouge" lance le père Thierry Magnin.



Le père Thierry Magnin, secrétaire général de la Conférence des Evêques de France au micro d’Etienne Pépin :