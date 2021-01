Pessac : la ville va armer ses policiers municipaux et déployer la vidéoprotection contre la délinquance

Cette réunion était organisée après les violences commises le soir du 31 décembre dernier dans le quartier de la Châtaigneraie-Arago. Et comme attendu la ville de Pessac a pris des mesures emblématiques pour contrer la délinquance :



Armement de sa police municipale.

Extension du dispositif de vidéoprotection.

La création d’un centre de supervision urbain.

Franck Raynal entend aussi renforcer les effectifs de la police municipale dans le quartier de la Châtaigneraie-Arago. Il annonce ainsi la création d'une brigade municipale avec six nouveaux policiers qui circuleront dans le secteur. Le détail sur l'armement des policiers de la ville à écouter ici :



Médiation et prévention à renforcer

Un CLSPD exceptionnel s’est tenu ce mercredi (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Il réunissait la directrice de cabinet de la préfète Delphine Balsa, la procureure de la République Frédérique Porterie, et le maire, Franck Raynal. Mais aussi des représentants éducatifs, associatifs, le bailleur social Domofrance, la police nationale et municipale. Un collectif qui, pour la directrice de cabinet de la préfète Delphine Balsa, est la clé et permet d’être efficace.