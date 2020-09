Petit vote suisse

En tant que français, j’ai toujours été fasciné par cette capacité de nos voisins suisses à se convoquer régulièrement aux urnes, sur des sujets variés autres que des élections, nommés les Votations Populaires. Si vous ne connaissez pas ce fonctionnement qui, je pense, gagne à être connu, il s’agit de trancher des propositions législatives proposées par des élus comme par de simples citoyens. Et cette fois-ci sur cinq thèmes, dont un a été particulièrement suivi, au doux nom de «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)». Près de 60 % de participation.

Laissons ici de côté l’inévitable tentative de récupération politique, concernant le sujet de cette votation. Cette événement social et politique venu de nos voisins helvètes n’a pas du émouvoir beaucoup de monde en Sarthe. Nous nous sentions peu ou pas concerné par cette étrange appel aux urnes et bien moins tendu que nos amis alpins, car ce sont plus de 130 000 français qui passent régulièrement ou quotidiennement la frontière suisse pour raisons professionnelles. À Bruxelles et Strasbourg aussi, la nervosité devait être palpable, sur des motivations principalement économiques, ne nous en cachons pas.

Projet rejeté à 61% des votants. Fin de l’épisode.

Si les Alpes, c’est d’ordinaire pas de la tarte pour qui veut les gravir, il faut bien reconnaître que cette montagne-là aura accouchée d’une souris. Pour cette fois ce n’est pas une surprise et tant mieux. Il faut dire que si dans un sens plus d’un million de membres de l’UE au total bénéficient de ce droit de passage vers la Suisse, dans l’autre sens ce sont aussi 450 000 helvètes qui résident sur le territoire des 27.

MAIS, il est intéressant, voire amusant, de constater une chose : sur la problématique, régulièrement discutée, négociée et instrumentalisée, de l’immigration, il ne manquerait pas grand-chose pour que les « français » et autres citoyens de l’UE, se retrouvent de l’autre côté de la barrière. Pensons, avec tous les fragiles enjeux régissant les relations internationales, qu’un jour les suisses, les britanniques, les australiens ou encore les canadiens, destinations extra union-européennes privilégiées par une bonne partie de nos concitoyens, en décident autrement que ce 27 septembre… Peut-être. Avec des conséquences aujourd’hui insoupçonnées, pour nos institutions et nos entreprises. Et donc par ricochet pour nous, sarthois et autres résidents de l’hexagone.

Alors chérissons cette liberté de mouvement, d’aller, venir, découvrir, rencontrer. Et remercions les suisses. Car même si cela nous semble futile de prime abord, parce que nous n’en avons pas directement besoin, ou pire, qu’elle nous apparaisse comme un privilège de classe, c’est aussi une forme de respect de l’autre et de solidarité avec les français, notamment salariés, qui en bénéficie. Toutes les libertés sont bonnes à prendre.

Absolument toutes.