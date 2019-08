Pétition pour une vraie salle de concert

Créer une vraie salle de concert à Besançon !



C'est le souhait du collectif des murs pour nos oreilles, qui a lancé une pétition en ligne pour défendre ce projet.



En effet, avec la présence de l'orchestre Victor Hugo et de nombreux concerts de musique classique organisés dans la ville, le collectif souhaiterait qu'une véritable salle de concert soit mise en place dans la capitale bisontine.



Cela permettrait d'accueillir plus d'artistes et plus de représentation, le tout, en ayant une qualité acoustique optimale.



Pour en parler, Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit Jean-Michel Badet, membre du collectif des murs pour nos oreilles.