"On peut être leader et implanté en Haute-Savoie. N'en déplaise aux parisiens !

En 2007, Guillaume Lachenal et son épouse viennent d'acheter une maison. Ils cherchent des meubles. Et réalisent qu'il n'y a pas d'offre sur Internet. Entrepreneur du web, il n'en faut pas plus au couple pour imaginer Miliboo.

Très vite, la petite entreprise grandit ! Miliboo, aujourd'hui, c'est le pionnier de la vente de mobilier en ligne.

Après le web, deux showrooms connectés ouvrent à Paris et Lyon : "Cela rassure les clients de voir les produits, les toucher. De savoir que nous ne sommes pas que virtuels" explique le PDG.

"C'EST UN TERRITOIRE QUI ATTIRE BEAUCOUP DE TALENTS"

Autres intuitions de Miliboo : la rapidité de livraison et la création de meubles connectés.

En 2019, Miliboo compte soixante-dix employés, trois cent mille clients... Et un patron haut-savoyard qui ne quitterait sa région pour rien au monde.

"C'est un territoire magnifique, qui attire beaucoup de talents. On peut être leader et être implanté en Haute-Savoie. Moi j'y crois. N'en déplaise aux parisiens !"