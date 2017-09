Peut-on guérir le traumatisme des attentats ?

En cette Journée internationale de la paix, nous nous intéressons aux personnes, militaires ou civiles, qui ont subi des traumatismes psychologiques lors de guerre, d’attentats ou accidents de la vie. Un nouveau traitement est destiné aux personnes en situation de stress post-traumatique.

Après 12 ans de travaux, Alain Brunet, psychologue et professeur du département de psychiatrie de l'université McGill à Montréal, a mis au point un traitement inédit qui agit sur le réseau de la mémoire. Au lendemain des attaques de Paris en novembre 2015, il convainc l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de le proposer à plusieurs centaines de victimes pour un essai clinique.

Baptisé « Paris Mémoire Vive », il est suivi actuellement par 190 volontaires. Le médicament utilisé, le Propranolol, est un bêtabloquant prescrit contre l'hypertension depuis soixante ans.



« Ce médicament atténue la force des souvenirs émotionnels », explique Alain Brunet. « Comme lorsqu’on repense à une rupture amoureuse des années après, il s’agit d’être capable d’avoir du recul en se souvenant de la difficulté. »

Surmonter les difficultés post-traumatiques

Les volontaires prennent un comprimé au cours de 6 séances de moins d'une heure, face à face avec un psychiatre. Parallèlement, la victime est invitée à revivre la scène traumatique en lisant le récit qu'elle a rédigé préalablement. L'expérience est actuellement menée dans 19 hôpitaux de France dont la Pitié-Salpêtrière à Paris.

C'est le professeur Bruno Millet, de son service de psychiatrie adulte qui coordonne cet essai clinique. Il revient sur le cas de deux patients qui se sont portés volontaires, deux jeunes présents au Bataclan : « Ils ont assisté aux premières scènes effrayantes. Ils ont réalisé ce à quoi ils ont échappé et revivaient les scènes traumatisantes. »

Un traitement éthiquement problématique?

Avaler des comprimés pour se sentir mieux, cela pose-t-il des questions éthiques ? Pour Alain Brunet, cette expérience a pour but de soigner des personnes qui ont souffert de façon exceptionnelle. « Ici, il s’agit d’une pathologie diagnosticable. Leur traumatisme est aussi vif et douloureux que s’ils l’avaient vécu hier. On n’a pas la sensation que ce qu’on fait est problématique sur le plan éthique. »

"Du curatif, pas du palliatif!"

Pour le professeur Bruno Millet, ce qui est intéressant, c’est la jonction entre les médicaments et la thérapie : « Il y a beaucoup à faire dans les innovations thérapeutiques en psychiatrie. On conjuge un traitement médicamenteux et un traitement psychothérapeutique. On est sur du curatif et pas du palliatif ! »



L’APHP souhaite élargir cet essai à 400 volontaires. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez joindre les équipes de l'AP-HP au 01 42 16 15 35.