Peut on vivre économiquement en produisant durablement avec une distribution locale ?

Le sujet est abordé par trois éleveurs du bourbonnais que sont Louis Charby installé à Vieure, Clément Debarnot à Franchesse et Pierre Mainaud installé à St Menoux et co fondateur de avhetezalaferme03. Jean Laurent nous rappelle l'intérêt de la plateforme agrilocal 03 en tant que délégué à l'agriculture au Conseil Départemental.

Marine Perresse a voulu connaître leur façon de produire en circuits courts.

Les fromages de chèvres et vaches qui vous sont présentés proviennent de la ferme de Louis Charby sans oublier son beurrre cru !

L'avenir de l'agriculteur pourrait passer par un retour à des fermes de taille humaine....La santé du consommateur peut dépendre de celle du producteur.