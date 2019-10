Pharo : Architectes et Urbanistes (L'intégrale)

Pharo est une agence d’architecture et d’urbanisme d’un genre encore peu usité pour ce type d’activité. Créée sous forme de scop, Pharo opte pour la mise en œuvre d’une intelligence collective éco-responsable qui permet de développer des projets d’architecture et d’urbanisme de grande envergure.



Plus de précisions en compagnie de Fabienne Paumier et Rémi Hersant, ils sont au micro de Valérie Fade-Py de RCF Sarthe.