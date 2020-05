Philippe Coudy, président de l'UMIH

Alors que le premier ministre a annoncé mardi 28 avril que les bars et restaurants devaient attendre la fin du mois de mai pour envisager la réouverture progressive de leur établissement, Philippe Coudy gérant de la brasserie Paul à Rouen, et également président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) commente cette décision et prépare ses adhérents aux modalités de réouverture prochaine.