Philippe Cougé, fondateur de GameCash

Fondateur de Game Cash, spécialisé dans la vente de jeux, vidéo d'occasion et Mediaclinic, qui commercialise et répare des appareils informatiques et des smartphones, Philippe Cougé revient entre autres sur l'impact de la crise économique et des deux périodes de confinement sur les deux réseaux, qui comptent au total une soixantaine de magasins, et sur le secteur du commerce en général.