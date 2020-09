Philippe David et SKY COMPUTING : des solutions informatiques pour les PME

Optimiser les procédés industriels de transformation des matériaux par la simulation numérique, c'est le service qu'offre depuis uine trentaine d'années la société : Sciences Computer Consultant.

Et c'est l'un de ses créateurs Philippe David qui est l'invité d'Anne-Marie Vergnon.

Mais dans cette émission "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire", il sera aussi question d'une filiale de Sciences Computer Consultant, à savoir SKY COMPUTING, une entreprise innovante qui propose ses services et ses logiciels plus spécifiquement aux PME, en France et à l'international.

C'est d'ailleurs fort de son expérience de chef d'entreprise que Philippe David est aussi vice président de la CPME de la Loire, en charge de l'innovation et du dévelopement. Il évoquera pour nous la démarche des JPME.