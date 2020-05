Philippe Deiss, directeur général de Ports de Normandie

Quel est le point commun entre un touriste français en Irlande, un cabillaud pêché en mer de Manche et de la jelly anglaise ? Tous ont transité par les ports de Normandie. Mais avec le confinement décrété en Grande-Bretagne et en France, où en est l'activité maritime de la région ? Réponse avec le directeur général de Ports de Normandie, l'entité qui regroupe les ports de Cherbourg, de Caen-Ouistreham, et de Dieppe. Philippe Deiss est en ligne avec nous.