Philippe Desiles est boulanger-pâtissier à Tours et Président de la Fédération des Boulangers de l'Indre-et-Loire. Nous évoquerons son parcours fait d'aller et retour. Ce ferveur défenseur de l'artisanat nous parlera de son engagement et de ses actions pour rassembler les artisans boulangers - pour sauver notamment la baguette tradition.