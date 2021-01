Philippe Paux, médecin depuis 20 ans à Carcassonne; cherche un successeur

Le docteur Philippe Paux évoque sa vie de médecin militaire au 3ème RPIMA, à celle de médecin généraliste, pendant 20 ans au quartier populaire du Viguier à Carcassonne.

Depuis, plus de 3 mois, il est déjà à la retraite, mais reste en activité et essaye desespérement de trouver un successeur.

La désertification médicale et la vaccination sont aussi abordées pendant cet entretien réalisé à son cabinet l'Aqueduc de Carcassonne, 13 rue des Pyrénées.