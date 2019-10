Philosopher à Nevers : une nouvelle association pour penser ensemble.

L'association "Philosopher à Nevers" vient de naître à l'initiative de trois jeunes enseignants, dont deux professeurs de philosophie et un professeur d'Histoire/Géographie. Cette université populaire, ouverte gratuitement et librement à tous, vise à échanger autour de diverses thématiques, comme par exemple l'introduction à la pensée, le temps de la production et le temps libre, les origines de l'état...Les prochaines soirées sont prévues les 15 octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre. L'association "Philosopher à Nevers" accueille le public chaque mardi de 18h30 à 20h30 à l'Espace Stéphane Hessel, rue Henri FRAISOT à Nevers, Salle Béatrice CANLER. Renseignements philoanevers@laposte.net