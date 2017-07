Picasso et la maternité s'exposent au Puy en Velay

L'exposition "Picasso et la maternité", présentée à l'Hôtel Dieu du Puy en Velay vous propose de parcourir les grandes périodes artistiques du maître Espagnol. En tout une cinquantaine d'oeuvres rarement dévoilées au public mettra en avant le thème de la maternité qui a fortement inspiré l'artiste. Les tableaux, dessins et sculptures sont issues des collections du Musée National Picasso de Paris, de la Bibliothèque Nationale de France, du Musée Picasso de Barcelone mais aussi des collections privées de la famille de l'artiste.



Quelques oeuvres de Picasso à découvrir au Puy en Velay

L'expostion "Picasso et la maternité" permet de découvrir quelques-unes des grandes oeuvres de l'artiste espagnol. Ainsi la "Maternité à la Pomme" peinte en 1971 est l'une des toiles les plus emblématiques du peintre. L'écrivain Philippe Sollers la décrivait ainsi: "Mère panoramique rose et noire et son enfant, une nativité jetée dans l'élipse, bébé détendu avec sa balle de tennis verte à la main".

Au delà de ses célèbres toiles, Pablo Picasso s'est aussi distingué par ses sculptures. Notamment dans les années 50-60 où l'artiste se consacre à la sculpture en tôle découpée, pliée et peinte. C'est le cas de "Femme à l'enfant" réalisée en 1961.



Dans l'intimité de Picasso

Cette exposition visible jusqu'au 11 octobre à l'Hôtel Dieu du Puy en Velay vous propose également de découvrir des photographies réalisées par Edward Quinn. Proche du peintre espagnol le photographe irlandais a saisi pendant 20 ans des scènes d'intimité entre l'artiste et sa famille.

Comment voir l'exposition ?

L'exposition Picasso et la maternité est visible à l'Hôtel Dieu du Puy en Velay du lundi 10 juillet au 11 octobre 2017. Des visites guidées sont proposées tous les jours (jusqu'au 10 septembre) à 17h.

Tarifs : Entrée (6€, 4.5€ en tarif réduit, gratuit pour les moins de 18 ans) +2€ pour la visite guidée.

Des Pic'Apéro

Présentation de l'oeuvre de Pablo Picasso suivie d'un apéritif

Jeudi 31 août à 18h30 : Picasso graveur

Jeudi 21 septembre à 18h30 : Picasso portraitiste

Tarifs : 4€ ou 3€ en tarif réduit.

Billeterie et informations sur le site : http://www.hoteldieu.info/fre/actualites/exposition----picasso-et-la-maternite----10-juillet-11-octobre-122.htm