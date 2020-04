Pierre Arditi questionné par deux mosellans, Charles Tordjman et Michel Roth.

L'invité en fin d'émission n'est pas lorrrain, c'est Pierre Arditi, mais deux mosellans lui poseront une question, sociétaires de Moselle Actuel, Charles Tordjman, homme de théâtre et Michel Roth, le chef. Pierre Arditi a publié en 2019 "Le goût de ma vie", ouvrage dans lequel il nous fait partager sa passion pour le vin et les vignerons. Nous nous glisserons dans les pas de Pia, Olivier Pia pour sa petite vadrouille presque quotidienne. Nous tournerons notre regard vers le Luxembourg avec Bruno Theret, francais résident au Luxembourg. Comme chaque jour Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et Sylvain Villaume.