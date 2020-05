Pierre Liogier On a profité du confinement pour affiner notre projet

Ce lundi 18 mai marque le début de l’installation des conseils municipaux auvergnats. Une bonne nouvelle pour les élus du mois de mars, obligés de ronger leur frein pendant la crise sanitaire. Et un mot d’ordre désormais : se mettre au travail le plus vite possible. L’intérim des anciennes mandatures pendant la crise a permis aux nouvelles d’affiner leur programme. Pierre Liogier a été élu à Yssingeaux, il sera le prochain maire de la commune mardi prochain.