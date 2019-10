Pierre Teilhard de Chardin: Homme de sciences et de prières

Aujourd'hui dans l'invité de la rédaction on s'intéresse à un homme.

Jésuite, voyageur, scientifique au début du XXe siècle. Cet homme, c'est Pierre Theilhard de Chardin. Plus de 60 ans après sa mort, sa pensée continue de faire des émules. On en parle ce soir avec Michel Sylvestre et le Père Vincent Marik, tout les deux, membre du groupe de lecture Teilhard en Touraine.