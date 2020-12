Pietà, dans l’atelier des sculpteurs savoyards à la fin du Moyen-âge

Au XVème siècle, le thème douloureux de la Vierge tenant sur ses genoux le corps de son fils se répand en Europe. Dans les sculptures, les vitraux, les gravures, les manuscrits… Et la Savoie n’y fait pas exception ! « On montre aux fidèles, par des temps troublés, que les Saints ont souffert aussi » explique Sophie Marin, commissaire de l’exposition.

Le jeu des sept différences, entre 15 statues de Savoie

A travers une trentaine de pièces, réunies exceptionnellement à Annecy, on comprend comment les œuvres étaient conçues et diffusées. « Les ateliers savoyards partaient d’un modèle unique. Nous avons rassemblé quinze Pietà, toutes sur le même schéma ». Le visiteur peut s’amuser au jeu des sept différences ! Les oeuvres rassemblées ici viennent de la combe de Savoie, de Chambéry, du Genevois, de la vallée d'Aoste.

Science et histoire de l'art

Une exposition où science et histoire de l’art dialoguent. Certaines sculptures ont été analysées en laboratoire à Grenoble. On peut découvrir ce travail scientifique méconnu, grâce à des objets et des films.