Place au Terreau fête les jardins

Place au terreau a été crée il y a 5 ans. Lancée au départ sur la thématique de l'alimentation saine et durable, la société a vite basculée sur l'idée de réintroduire les fruits et légumes chez les particuliers ou en entreprise à travers la réalisation de potagers et la transmission de compétences.

L'entreprise intervient majoritairement auprès des entreprises et dans les résidences. Elle fait aussi des animations ponctuelles en EHPAD.

Le 8e cèdre est une ferme urbaine située dans le quartier des Etats-Unis.

Co-pilotée par GrandLyon Habitat, Place au Terreau et le Grand Romanesco, cette ferme est un espace solidaire d’agriculture urbaine, qui allie production et vente de légumes en circuits ultra-court, transmission de connaissances autour de l’agro-écologie, le cadre de vie et l’alimentation durable, et préservation de la biodiversité.