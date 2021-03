Dans l’émission d’aujourd’hui, vous découvrirez des initiatives pour attirer plus de femmes en sciences avec Maïa. Ce sujet sera ensuite complété par Virginie et son invitée Marion Sabourdy qui vous présentera l’évènement “l’éditathon “ femmes et sciences””. Et enfin, Julie vous expliquera ce qu’est l’effet Matilda dans sa chronique.

Pour retrouver les événements dont on vous a parlé :

- Exposition “La science : taille xxl”

- http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/

- http://www.ellesbougent.com/