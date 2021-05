Place des femmes dans espace public / M. Mayer-Rossignol

Pour répondre à un sentiment d'insécurité, des femmes développent des stratégies d'évitement donnant naissance à des gestes devenus réflexes. La rue, espace public par essence, est souvent le théâtre de comportements oppressants. "La place des femmes dans l'espace public", un sujet sensible et véritable problème de société, qui, derrière une formulation assez générale couvre de nombreux aspects. Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole Rouen Normandie s'exprime sur le sujet et ses enjeux, mais également sur le traitement de cette problématique au sein même du chef-lieu de la Normandie.