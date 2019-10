Plaidoyer pour la vallée de l'Orbiel

La pollution de la vallée de l'Orbiel, fait couler beaucoup d'encre, mais ce sont avant tout des femmes et des hommes, qui sont désemparés, face à cette catastrophe industrielle.

Gérard Balbastre, responsable du Secours Catholique Aude-Roussillon pour la Cabardès et Jean-Louis Tessié, adjoint à Lastours et président de Terre d'Orbiel, nous parlent de la situation actuelle et des pistes d'espérance.