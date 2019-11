Plan Hôpital, Goncourt des lycéens, Sauv'Life, Mgr James, Puy du Fou: un concentré de l'actu ligérienne

L’actualité de la semaine, c’est le plan d’urgence pour l’hôpital présenté mercredi par le gouvernement. Le gouvernement tente ainsi d’éteindre la colère du personnel hospitalier. Parti d'une grève des urgences à Paris, il y a huit mois, le mouvement s’est étendu à près de 300 hôpitaux de France, et il s’est propagé à d’autres services. Mais nous verrons que les annonces gouvernementales n’ont pas l’air de convaincre les syndicats.



La rencontre de la semaine nous entrainera en Mayenne. L’auteur Sorj CHALANDON qui vit en Mayenne est le lauréat 2013 du prix Goncourt des lycéens. La signature de son 9ème et dernier livre « une joie féroce » était l’occasion de rencontrer cet ancien reporter de guerre et de lui faire évoquer son dernier combat : la lutte contre le cancer qu’il raconte à travers ce dernier roman.



Dans rubrique initiative… nous allons en savoir plus sur les gestes qui sauvent L’application Sauv life porté par le Samu vient d’être lancé en Sarthe, l’occasion de revenir sur son intérêt. Elle permet de guider tout un chacun dans les gestes et les réactions à avoir en en cas d’arrêt cardiaque d’une proche.



L'évêque de Nantes vient d'être nommé archevêque de Bordeaux. On l'a appris en fin de semaine dernière. Monseigneur Jean-Paul James prendra la place de Monseigneur Jean-Pierre Ricard, qui a demandé au Pape François de démissionner pour raison de limite d'âge. Monseigneur Jean-Paul James aura passé dix ans à la tête du diocèse de Nantes et dont il salue le dynamisme missionnaire. Vous l’entendrez tout à l’heure.



Et enfin, le Puy du Fou qui bat encore et encore des records. Le parc à thème vendéen a accueilli 2 380 000 visiteurs dans son parc en France mais aussi en Espagne. Forts de ces records, les dirigeants ont présenté la semaine dernière la prochaine saison 2020 et là encore, c'est le mot record qui prédomine. Avec un investissement de 52 millions d'€... Du jamais vu.