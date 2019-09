Plan ruralité, plan pauvreté, Sauve Life... au programme de l'Hebdo région

A la une de ce magazine, le plan ruralité annoncé vendredi dernier par le premier ministre Edouard Philippe, dans le Nord. Un plan d’action, composé de toute une série de mesures censées redynamiser les territoires ruraux, souvent oubliés au profit des agglomérations.



Découverte ensuite d’une nouvelle application qui vient d’être mis en place en Mayenne. Une application pour smartphone, qui pourrait bien sauver des vies. Elle s’appelle Sauv’Life et permet d’être guidé par un médecin dans les premiers secours à donner à une victime d’un arrêt cardiaque.



Cette semaine rencontre avec la haut-commissaire dédiée à la lutte contre la pauvreté dans les Pays de la Loire. Elle a été nommé par le premier ministre dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté présentée il y a un an. Elle a donc désormais en charge le pilotage de cette nouvelle stratégie sur notre région dans laquelle, malgré un taux de pauvreté le plus bas de France, demeurent de nombreuses difficultés sociales.



Ce dimanche a lieu la 105ème journée mondiale du migrant et du réfugié. En Pays-de-la-Loire, des événements sont prévus pour aborder ce sujet si important. Nous en parlerons avec la pastorale des migrants du Mans



Et enfin, nous nous intéresserons aux ruines du château de l’Etenduère aux Herbiers en Vendée qui s’est vu recevoir la somme de 500 000 euros, pour la sauvegarde de ces ruines, dans le cadre de la mission du « Patrimoine en péril »