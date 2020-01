PLAN'IN WAY : une plateforme inédite pour trouver les loisirs de votre région



PLAN'IN WAY est une plateforme inédite pour trouver les loisirs de votre région. Une innovation technique particulièrement au service des associations, qui sont les structures les plus courantes dans le domaine de la pratique sportive ou artistique.

Charles Damon est le créateur du concept et avec son associé, la société "Doing", ils ont développé, déjà sur le territoire de Saint-etienne Métropole, les services de la plateforme de PLAN'IN WAY.

Charles Damon a d'ailleurs remporté l'un des trophées de l'innovation de la fin de 2019.