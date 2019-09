planète :borde-matin , un centre d'enfouissement remarquable !

A mixer ; pause à 5mn 21s



Planète sciences nous fait découvrir aujourd'hui un centre d'enfouissement de nos déchets ménagers ,remarquable par ses performances ; rencontre de Marcel Cerdan , le responsable de ce site géré par le groupe Suez .



Désa : Les déchets les plus visibles et abondants du site sont surtout constitués de plastiques et il parait essentiel d'arriver à réduire ce type d'emballage ainsi que de parvenir à plus en recycler ...