A St-Etienne un ensemble de maisons passives en bois est en cours de réalisation : l'occasion de découvrir les avantages de ce type de construction avec Mathieu Condamin , chargé de projets de l'organisme Fibois .

La maison passive en bois se révèle aussi une maison très confortable , agréable à vivre été comme hiver; et en plus d'être écologique , elle est surtout plus économique à l'usage .

© cabinet Rivat Architecture