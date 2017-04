PlanÃ¨te sciences : l'Ã©nergie dans tous ses Ã©tats 1/2

Voilà un sujet qui nous préoccupe tous , c'est celui de l'énergie , on pourrait dire des différentes formes d'énergies .Planète sciences rencontre aujourd'hui Jean-Pierre LOWYS, professeur émerite de l'Ecole des Mines de St-Etienne pour parler d'énergie

La consommation d'énergie dans le monde ne cesse de grandir dans notre monde , et c'est même considéré par les économistes comme un indice de developpement : la question des sources d'énergies et de l' épuisement des ressources d'énergies fossiles devient donc essentielle : planète sciences va nous parler énergie dans cette nouvelle émission ..

Vous pourrez retrouver la semaine prochaine la suite de cette émission avec Jean-Pierre Lowys , pour parler des transformations d'énergies , de rendement et de stockage de l'énergie ..