PlanÃ¨te sciences: les chenilles processionnaires

On aperçoit leur gros nid blanchâtre , surtout dans les pins et particulièrement pendant l'hiver : il s'agit des chenilles processionnaires qui progressent vers le Nord de la France grâce au réchauffement climatique . Il ne faut pas hésiter à les détruire, mais en prenant beaucoup de précautions , comme le recommande Henri Colomb , notre spécialiste de la LPO

Certaines communes de la Loire , comme celle de L'Etrat dont le maire est médecin ,obligent maintenant les propriétaires à détruire ou à faire détruire , ces nids de chenilles situés dans leur propriété .